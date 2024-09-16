Эксперт рассказал, как увеличить жизненный цикл ноутбука

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов дал россиянам советы, которые помогут продлить жизненный цикл ноутбука. Главный совет — периодически чистить память устройства.

По словам Ульянова, также стоит проверять ноутбук на наличие нужных и бесполезных программ. Это тоже поможет улучшить работоспособность гаджета и уменьшить нагрузку на него.

Периодически нужно проверять, какие программы уже лишние, и их удалять. Это поможет уменьшить нагрузку на оборудование, с одной стороны, с другой – будет свободно больше системных ресурсов, которые использует ноутбук. Для пользователя устройство будет работать лучше, когда у него много свободной памяти – как оперативной, так и на дисках.

Помимо этого, эксперт посоветовал не допускать перегрев техники и не класть её на кровать во включённом виде.