Стартовали съёмки триллера «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных

Компании «Вайс Фильм» и «Централ Партнёршип» при поддержке Фонда кино приступили к съёмкам психологического триллера «Вниз».

Сюжет расскажет о том, как молодая пара застревает в лифте столичного небоскрёба с очень подозрительным незнакомцем, который знает про них всё. Замкнутое пространство становится для пары настоящей ловушкой, из которой не выбраться.

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Режиссёром и автором сценария выступает Марюс Вайсберг. Главные роли в картине исполняют популярный певец Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов и другие актёры.

Выход триллера в прокат запланирован на 2025 год. Точную дату пока не называют.