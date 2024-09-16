Disney одобрила продолжения новой «Планеты обезьян» и «Чужого: Ромул» — СМИ

Издание TheHollywood Reprorter опубликовало большую колонку, посвящённую возрождениям больших франшиз в Голливуде. Речь в материале зашла в том числе о перезапусках серий студии 20th Century Fox, которая сейчас принадлежит DIsney.

Как сообщают журналисты, компания уже дала зелёный свет продолжениям двух франшиз — «Планете обезьян: Новое царство» (около $ 400 млн в прокате) и «Чужому: Ромул» (около $ 330 млн). Обе картины оправдали ожидания продюсеров, получив в том числе положительные отзывы от критиков и зрителей.

Как отметил анонимный представитель Голливуда, зрители вновь начали ходить в кино на продолжения и перезапуски больших франшиз, хотя совсем недавно в кино доминировали оригинальные ленты или экранизации видеоигр.