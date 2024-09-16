На звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука завели два уголовных дела

По данным Mash, на актёра Евгения Ткачука, сыгравшего шута в сериале «Король и Шут», завели два уголовных дела. По информации издания, Ткачука обвинили в контрабанде и хранении наркотиков.

Также в издании обратились к матери Ткачука. Она рассказала, что актёр находится дома, поскольку, как и сообщалось, его отпустили из-под стражи под обязательство о явке.

Мама актёра сообщила нам, что он находится дома — с ним всё в порядке. Ткачука отпустили под обязательство о явке.

Евгений Ткачук сыграл Шута в сериале «Король и Шут». Ещё он известен по фильму «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и другим проектам.