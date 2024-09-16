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«Замена зависит от многих факторов»: менеджер Team Spirit — о будущем команды по Dota 2

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов высказался о будущем «Драконов», а также прокомментировал результат коллектива на топ-турнире The International 2024.

По словам Корбена, пока замены в Team Spirit не планируются, однако коллектив ещё не обсуждал будущее состава:

Не будет «решаффлов», расслабьтесь. Мы ещё не общались, но как бы… Замена зависит от многих факторов. Это зависит и от менеджмента, и от игроков. Поговорим и узнаем, что к чему.

Что касается провального выступления на главном турнире года по «Доте», Белов отметил плохую игру команды как единого целого:

В чём была основная ошибка при игре с Xtreme Gaming? Мы плохо играли. Я даже не считаю, что у нас был какой-то плохой «драфт». Именно с Xtreme Gaming мы просто плохо играли. Так случается. [...] Основная ошибка была с nouns. А Xtreme — просто для нас супернеудобный соперник. Так же, как Team Falcons для BetBoom Team, для нас это Xtreme и по тренировкам, и по официальным играм. Никто не «заруинил». Мы команда. Если мы «руиним», значит, все «руиним».

На The International 2024 российская Team Spirit заняла 9-12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайской Xtreme Gaming.