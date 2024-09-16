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Анна Саваи из «Сёгуна» стала первой японской актрисой, выигравшей «Эмми»

Анна Саваи из «Сёгуна» стала первой японской актрисой, выигравшей «Эмми»
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16 сентября в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми». Одну из главных наград получила японская актриса Анна Саваи — она получила статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Сёгун».

Девушке удалось обойти ближайших конкуренток в лице Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Кэрри Кун («Позолоченный век»), Имелду Стонтон («Корона») и Майю Эрскин («Мистер и миссис Смит»). Более того, Саваи стала первой актрисой японского происхождения в истории «Эмми», которой удалось завоевать награду на церемонии.

В своей речи 32-летняя актриса поблагодарила своих родителей и съёмочную команду «Сёгуна», отметив Хироюки Санаду и Космо Джарвиса. Появится ли девушка в продолжении сериала, неизвестно — съёмки должны стартовать уже в начале 2025 года.

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