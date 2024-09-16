Тёмные темы на смартфонах Android позволяют экономить уровень заряда

В ходе исследования Google смогла выяснить, что использование тёмной темы в Android-смартфонах позволяет экономить заряд аккумулятора. Этот совет кажется банальным, однако он эффективный.

Исследование показало, что на смартфонах с OLED-дисплеями тёмная тема позволяет экономить от 15% до 63% заряда аккумулятора. При этом в случае с устройством с IPS-матрицами тёмная тема с точки зрения энергоэффективности не даёт никакого эффекта.

Пользу тёмной темы эксперты не могут отрицать в плане экономии заряда, однако она менее эффективна, чем стандартная светлая тема. В компании отметили, что будут следовать своей новой позиции и продвигать тёмные темы в массы. Это коснётся и приложений со встроенными тёмными темами — их будет на порядок больше.