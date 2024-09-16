Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тёмные темы на смартфонах Android позволяют экономить уровень заряда

Тёмные темы на смартфонах Android позволяют экономить уровень заряда
Комментарии

В ходе исследования Google смогла выяснить, что использование тёмной темы в Android-смартфонах позволяет экономить заряд аккумулятора. Этот совет кажется банальным, однако он эффективный.

Исследование показало, что на смартфонах с OLED-дисплеями тёмная тема позволяет экономить от 15% до 63% заряда аккумулятора. При этом в случае с устройством с IPS-матрицами тёмная тема с точки зрения энергоэффективности не даёт никакого эффекта.

Пользу тёмной темы эксперты не могут отрицать в плане экономии заряда, однако она менее эффективна, чем стандартная светлая тема. В компании отметили, что будут следовать своей новой позиции и продвигать тёмные темы в массы. Это коснётся и приложений со встроенными тёмными темами — их будет на порядок больше.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android