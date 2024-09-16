Второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку» стартует в январе 2025 года — тизер

Студия A-1 Pictures опубликовала тизер второго сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку». Продолжение стартует уже в январе 2025 года, в него вновь войдёт больше 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Aniplex. Права на видео принадлежат Aniplex.

События аниме «Поднятия уровня в одиночку» разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Шоу рассказывает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.

Первый сезон «Поднятия уровня в одиночку» вышел в 2023 году и стал одним из самых высокооценённых сериалов в истории аниме. На агрегаторе MyAnime List шоу получило оценку 8,4/10, на русскоязычном «Шикимори» — 8,38.