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Второй сезон аниме Поднятие уровня в одиночку — дата выхода, когда выйдет, трейлер, тизер

Второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку» стартует в январе 2025 года — тизер
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Студия A-1 Pictures опубликовала тизер второго сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку». Продолжение стартует уже в январе 2025 года, в него вновь войдёт больше 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Aniplex. Права на видео принадлежат Aniplex.

События аниме «Поднятия уровня в одиночку» разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Шоу рассказывает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.

Первый сезон «Поднятия уровня в одиночку» вышел в 2023 году и стал одним из самых высокооценённых сериалов в истории аниме. На агрегаторе MyAnime List шоу получило оценку 8,4/10, на русскоязычном «Шикимори» — 8,38.

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