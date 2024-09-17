Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 13
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр EPL Season 20 по Counter-Strike 2 на 17 сентября (ЕПЛ 20 по КС2)

Расписание первого дня плей-офф ESL Pro League S20 по CS2 — VP с HEROIC, Spirit с FURIA
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, начнётся плей-офф международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В рамках первого дня основной стадии топ-турнира состоятся матчи первого раунда, где встретятся команды, отобравшиеся в плей-офф через нижнюю сетку или сетку последнего шанса групп. По итогам противостояний в формате «до двух побед» победители пройдут в следующий раунд, а проигравшие покинут чемпионат.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 17 сентября, вторник:

  • 14:00. BIG (Германия) — The MongolZ (Монголия);
  • 14:00. Virtus.pro (Россия) — HEROIC (Европа);
  • 17:15. Team Spirit (Россия) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 20:30. FaZe Clan (Европа) — Complexity Gaming (США).

Топ-турнир EPL S20 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября на Мальте. В рамках ивента 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

Материалы по теме
Фото
Стала известна сетка плей-офф ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android