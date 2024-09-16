Сериал «Чужой: Земля» от автора «Фарго» сильно отличается от фильмов серии

Создатель сериала «Чужой: Земля» Ной Хоули поделился новыми деталями проекта. Как рассказал автор «Фарго» и «Легиона», будущее шоу будет не похоже на фильмы про знаменитых монстров.

Дело в том, что обычно «Чужой» рассказывает о выживании группы людей, которые противостоят опасным инопланетянам. В сериальном формате же у авторов куда больше времени, которое они могут потратить на становление драматической истории.

В сериале есть всё, что люди привыкли видеть в «Чужом». Эти фильмы — истории выживания, они отлично подходят для двух часов хронометража. Но если у вас на руках больше 30 часов материала, это должна быть более масштабная драматическая история.

События «Чужого: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Все действия развернутся на Земле, а история будет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида. Главные роли в проекте сыграют Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4»), а премьера состоится в 2025 году.