Intel могла стать производителем чипов для PlayStation 6, но контракт ушёл AMD — СМИ

Издание Reuters опубликовало эксклюзивный материал, посвящённый PlayStation 6 — будущей игрой консоли компании Sony. По данным журналистов, главным производителем чипов вновь выступит AMD, как было с PlayStation 4 и PlayStation 5.

При этом главным конкурентом AMD выступала Intel — корпорация Пэта Гелсингера планировала заключить контракт на $ 30 млрд. Однако в Sony выбрали вариант проверенного партнёра из-за AMD из-за более выгодных условий. Кроме того, в компании опасались, что чипы от Intel могут быть несовместимы с архитектурой PS4 и PS5, из-за чего игры с этих консолей нельзя было бы запустить на PS6.

Сейчас у PlayStation 6 пока нет даже примерной даты выхода. В начале ноября Sony выпустит свою следующую консоль — PS5 Pro.