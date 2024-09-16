В Госдуме рассмотрят закон об онлайн-подписках для защиты пользователей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о регулировании предоставления онлайн-подписок россиянам. Чиновник хочет добиться от площадок прозрачности в сроке действия, размере и периоде платежей, а также порядке отказа от подобных услуг.

По мнению Володина, подобный закон мог бы избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.

На этой неделе приступим к рассмотрению законопроекта, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан. Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей и порядке отказа от услуг.

Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода. Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей.

Анонс Володина также прокомментировал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он отметил, что законопроект о подписках готовится уже «не один год», и сейчас в нём «учтены все замечания Роспотребнадзора, бизнес-сообщества, а также предложения, указанные в отзыве Правительства».