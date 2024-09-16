В Apple недовольны iPhone 16 — предзаказы смартфона существенно ниже, чем у iPhone 15

Аналитик Минг-Чи Куо подсчитал количество предзаказов iPhone 16 — в первые выходные заявок на приобретение телефонов из новой линейки оказалось меньше, чем ожидали в Apple.

Всего Apple удалось продать 37 млн устройств — этот показатель на 13% ниже, чем в прошлом году, когда выходил iPhone 15. Аналитик отмечает, что главной причиной снижения спроса стало падение интереса к дорогим моделям — iPhone 16 Pro и Pro Max.

Для покупателей оказалось важным, что распиаренные функции Apple Intelligence не будут доступны на IPhone 16 со старта — ряд нейросетевых возможностей появятся в Pro Max только в ноябре вместе с iOS 18.1, а остальные — ещё позже. Аналитик также отметил, что Apple столкнулась с серьёзной конкуренцией в Китае.