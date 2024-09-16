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Зимородок 3 на русском языке: расписание выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» на русском языке
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13 сентября стартовал третий сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок». Продолжение шоу можно посмотреть и в России: в онлайн-кинотеатрах «Иви», «Окко» и Start с русской озвучкой.

Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждую пятницу с русским дубляжом. Всего в третьем сезоне будет 37 эпизодов — финал состоится 23 мая.

Некоторые эпизоды могут выходить в России с задержкой из-за работы над дубляжом.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» в России

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 сентября
2-я серия20 сентября
3-я серия27 сентября
4-я серия4 октября
5-я серия11 октября
6-я серия18 октября
7-я серия25 октября
8-я серия1 ноября
9-я серия8 ноября
10-я серия15 ноября
11-я серия22 ноября
12-я серия29 ноября
13-я серия6 декабря
14-я серия13 декабря
15-я серия20 декабря
16-я серия27 декабря
17-я серия3 января
18-я серия10 января
19-я серия17 января
20-я серия24 января
21-я серия31 января
22-я серия7 февраля
23-я серия14 февраля
24-я серия21 февраля
25-я серия28 февраля
26-я серия7 марта
27-я серия14 марта
28-я серия21 марта
29-я серия28 марта
30-я серия4 апреля
31-я серия11 апреля
32-я серия18 апреля
33-я серия25 апреля
34-я серия2 мая
35-я серия9 мая
36-я серия16 мая
37-я серия23 мая
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