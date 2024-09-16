Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» на русском языке
13 сентября стартовал третий сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок». Продолжение шоу можно посмотреть и в России: в онлайн-кинотеатрах «Иви», «Окко» и Start с русской озвучкой.
Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждую пятницу с русским дубляжом. Всего в третьем сезоне будет 37 эпизодов — финал состоится 23 мая.
Некоторые эпизоды могут выходить в России с задержкой из-за работы над дубляжом.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» в России
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 сентября
|2-я серия
|20 сентября
|3-я серия
|27 сентября
|4-я серия
|4 октября
|5-я серия
|11 октября
|6-я серия
|18 октября
|7-я серия
|25 октября
|8-я серия
|1 ноября
|9-я серия
|8 ноября
|10-я серия
|15 ноября
|11-я серия
|22 ноября
|12-я серия
|29 ноября
|13-я серия
|6 декабря
|14-я серия
|13 декабря
|15-я серия
|20 декабря
|16-я серия
|27 декабря
|17-я серия
|3 января
|18-я серия
|10 января
|19-я серия
|17 января
|20-я серия
|24 января
|21-я серия
|31 января
|22-я серия
|7 февраля
|23-я серия
|14 февраля
|24-я серия
|21 февраля
|25-я серия
|28 февраля
|26-я серия
|7 марта
|27-я серия
|14 марта
|28-я серия
|21 марта
|29-я серия
|28 марта
|30-я серия
|4 апреля
|31-я серия
|11 апреля
|32-я серия
|18 апреля
|33-я серия
|25 апреля
|34-я серия
|2 мая
|35-я серия
|9 мая
|36-я серия
|16 мая
|37-я серия
|23 мая
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