Начался третий сезон популярной турецкой драмы «Зимородок»

В середине сентября состоялась долгожданная премьера турецкого драматического сериала «Зимородок». Первая серия уже доступна на официальных ресурсах.

В России третий сезон «Зимородка» покажут сразу три известных онлайн-кинотеатра — смотреть за продолжением любовной истории Сейран и Ферита можно на Okko, START и IVI. Новые серии выходят в тот же день, что и оригинал в Турции.

Напомним, третий сезон должен показать главных героев, которые пытаются построить личную жизнь раздельно — Сейран готовится выйти замуж за Синана, который был рядом с ней во время болезни, а её бывший партнёр строит отношения с влюблённой в него Дияр.