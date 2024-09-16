Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Зимородок» 3-й сезон вышел в России — где смотреть, дата выхода, подробности

Начался третий сезон популярной турецкой драмы «Зимородок»
Комментарии

В середине сентября состоялась долгожданная премьера турецкого драматического сериала «Зимородок». Первая серия уже доступна на официальных ресурсах.

В России третий сезон «Зимородка» покажут сразу три известных онлайн-кинотеатра — смотреть за продолжением любовной истории Сейран и Ферита можно на Okko, START и IVI. Новые серии выходят в тот же день, что и оригинал в Турции.

Напомним, третий сезон должен показать главных героев, которые пытаются построить личную жизнь раздельно — Сейран готовится выйти замуж за Синана, который был рядом с ней во время болезни, а её бывший партнёр строит отношения с влюблённой в него Дияр.

Материалы по теме
Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» на русском языке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android