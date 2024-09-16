Сервис для взрослых Onlyfans в 15 раз обогнал Apple и Google по выручке на сотрудника

Портал для взрослых Onlyfans с большим отрывом стал лидером рейтинга по объёму выручки на одного сотрудника в 2023 году, обогнав известные технические корпорации — об этом сообщает Yahoo Finance.

Дело в том, что над подписочным сервисом для моделей работают всего 42 человека. Поэтому выручка в $ 1,3 млрд выводит их на первое место^ Onlyfans в 12 раз обгоняет Netflix по выручке на одного сотрудника, в 13 раз обгоняет Apple, в 18,5 раз — Google (там работают 185 тыс. человек).

Фото: Yahoo Finance

Также в списке продолжает лидировать Craigslist — небольшая компания по размещению объявлений, в штат которой входят всего 50 человек.