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«Там будет вообще жесть, конечно»: RAMZES666 — о перестановках на про-сцене Dota 2

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв намекнул на масштабные изменения в топовых командах на профессиональной сцене Dota 2.

По словам киберспортсмена, перестановки в составах коллективов удивят многих фанатов киберспортивной «Доты»:

Сезон «решаффлов» начался. Там будет вообще жесть, конечно. Удивитесь. Там и победители TI будут, и не победители TI. Будет интересно. Я за всё шарю, в принципе, но говорить я ничего не буду. Да и всё, что скидывают, половина информации — это фейк. Не верьте всем слухам. Но будет весело, это я гарантирую.

На текущий момент в Сети уже появилось огромное количество слухов, касающихся будущего топовых киберспортивных команд в Dota 2. Так, например, по данным некоторых инсайдеров, Иван Pure Москаленко и Роман RAMZES666 Кушнарёв из Tundra Esports могут оказаться в составе BetBoom Team.