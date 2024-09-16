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Вышел первый тизер драматического сериала «Уроки китайского»

Вышел первый тизер драматического сериала «Уроки китайского»
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Онлайн-кинотеатр Amediateka представил дебютный тизер сериала «Уроки китайского» в жанре комейдиной драмы. Проект выйдет уже этой осенью.

Сюжет расскажет о студенте, который переезжает жить к отцу — известному учёному, который трудится над революционной медицинской разработкой. Из-за возможной опасности отец тайно нанимает для сына телохранительницу — главный герой видит в ней студентку по обмену Мэйлин. Теперь персонажей ждут опасные приключения вместе с привычными юношескими конфликтами.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Amediateka.

Съёмки сериала завершились в начале сентября. А уже до конца года «Уроки китайского» будут доступны зрителям — в онлайн-кинотеатре Amediateka и на телеканале СТС.

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