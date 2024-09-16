Фильм «Игра киллера» исполнил мечту Терри Крюса

Звезда фильма «Игра киллера» Терри Крюс рассказал о своих впечатлениях со съёмок грядущего боевика, где ему наконец-то удалось поработать вместе с Дэйвом Батистой, с которым они давно планировали сняться вместе.

По его словам, роль Крэйтона Лавдала стала идеальной для него: она сочетает в себе комедию, экшен и драму.

Сценарий фильма, где герои живут по строгим правилам синдиката наёмных убийц, впечатлил его своей оригинальностью. Актёр также высоко оценил работу режиссёра Джей-Джея Перри, который создал яркий и запоминающийся фильм. Особое место в фильме занимает Будапешт, который в истории стал своего рода отдельным персонажем.

Премьера «Игры киллера» в России состоялась 12 сентября: фильм уже можно посмотреть в кинотеатрах.