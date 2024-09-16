Звезда «Игры киллера»: я будто был Шварценеггером и Клинтом Иствудом одновременно

Актёры Марко Сарор и Дэниэл Бернхард рассказали о съёмках в боевике «Игра киллера», вышедшем в российский прокат 12 сентября. Артисты заявили, что в первую очередь их привлёк сценарий, который не был похож на современных представителей жанра. Полное интервью со звёздами ленты можно посмотреть эксклюзивно на «Чемпионате».

Забавную историю со съёмок рассказал Бернхард, который исполнил роль Макса. Оказалось, что в первый же день он спутал свои реплики, но выглядел очень стильно с сигарой в зубах. В дальнейшем Бернхард придерживался схожего стиля и был похож на что-то между Арнольдом Шварценеггером и Клинтом Иствудом.

Помню один забавный момент — мы снимали самую первую сцену со мной. Первый день на площадке, я выхожу из машины, курю сигару. Иду и… Каким-то образом я перепутал все реплики. Вообще все. Не знаю, что я говорил, но смысла не было. Вышло очень смешно. Я сидел и смотрел, что получилось. На записи я играю свою сцену, а он комментирует на камеру: «Вот он, выходит! Нет, это Бернхард, а не Шварценеггер!» Я подумал: «Стоп. А это интересно!» И у меня появилась мысль — может, он хочет, чтобы я походил на Шварценеггера? Буду с сигарой и так далее. В итоге я стал чем-то средним между Шварценеггером и Клинтом Иствудом. И получилось здорово!

«Игра киллера» рассказывает о киллере Джо Флуде, у которого врачи обнаруживают неизлечимую болезнь. Чтобы избежать мучительной смерти, главный герой решает нанять других киллеров для убийства самого себя, однако по какой-то причине исполнители нападают на его бывшую девушку. Главную роль в ленте исполняет Дэйв Батиста («Стражи Галактики»).