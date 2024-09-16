Авторы EA Sports FC 25 покажут геймплей режима Rush «5 на 5» на стриме 18 сентября

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 25 проведут специальную трансляцию, посвящённую одной из фишек новой части — режиму Rush на поле меньшего размера в формате «5 на 5».

Стрим пройдёт на YouTube-канале EA SPORTS FC в среду, 18 сентября в 18:00 мск. Это будет первый полноценный показ геймплея Rush — ранее создатели футсима демонстрировали лишь отдельные фрагменты матчей в своих промороликах.

Новая часть футбольного симулятора EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру на неделю раньше — уже 20 сентября.