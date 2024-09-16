Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы EA Sports FC 25 покажут геймплей режима Rush «5 на 5» на стриме 18 сентября

Авторы EA Sports FC 25 покажут геймплей режима Rush «5 на 5» на стриме 18 сентября
Комментарии

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 25 проведут специальную трансляцию, посвящённую одной из фишек новой части — режиму Rush на поле меньшего размера в формате «5 на 5».

Стрим пройдёт на YouTube-канале EA SPORTS FC в среду, 18 сентября в 18:00 мск. Это будет первый полноценный показ геймплея Rush — ранее создатели футсима демонстрировали лишь отдельные фрагменты матчей в своих промороликах.

Новая часть футбольного симулятора EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру на неделю раньше — уже 20 сентября.

Материалы по теме
Видео
EA поделилась деталями режима Rush в EA Sports FC 25 с матчами «5 на 5»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android