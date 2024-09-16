В Steam стартовал Фестиваль самолётов, поездов и автомобилей со скидками на сотни игр

16 сентября в Steam начался Фестиваль самолётов, поездов и автомобилей — он посвящён проектам, в которых можно управлять самолётами, поездами и автомобилями с различных перспектив. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Интересные предложения на Фестивале самолётов, поездов и автомобилей в Steam

Фестиваль космических исследований в Steam продлится до 23 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.