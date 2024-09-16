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Первые фото со съёмок четвёртого сезона «Бриджертонов» — продолжение уже в работе

Первые фото со съёмок четвёртого сезона «Бриджертонов» — продолжение уже в работе
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Онлайн-кинотеатр Netflix показал снимки со съёмочной площадки четвёртого сезона исторического сериала «Бриджертоны» про высшее общество Лондона начала XIX века.

Ранее стало известно, что четвёртый сезон будет посвящён второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны, также шоу получило спин-оффы.

Когда выйдет четвёртый сезон сериала, пока неизвестно.

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