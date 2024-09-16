Россия и Украина уступили Швеции по количеству чемпионов The International по «Доте»

После триумфальной победы шведской Team Liquid на топ-турнире The International 2024 Швеция вырвалась на вторую строчку среди стран по числу чемпионов на главном ивенте по Dota 2.

Team Liquid, в составе которой выступают три шведа, израильтянин и поляк, вывела Швецию на второе место в списке государств, представители которых побеждали на TI по «Доте». Теперь известно о восьми шведах, ставших чемпионами «Инта», — это костяк «Жидких» и полный ростер Alliance, победивший в 2013 году.

Список стран по чемпионам The International по «Доте»:

первое место: Китай — 14 титулов у киберспортсменов;

второе место: Швеция — восемь титулов у киберспортсменов;

3-4-е место: Россия и Украина — семь титулов у киберспортсменов;

пятое место: Финляндия — пять титулов у киберспортсменов.

Ранее также стало известно, что 30-летний игрок поддержки Team Liquid Айден iNSaNiA Саркои оказался самым возрастным чемпионом в истории серии турниров The International по Dota 2.