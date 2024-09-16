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Наушники AirPods от Apple официально признали слуховым аппаратом

Наушники AirPods от Apple официально признали слуховым аппаратом
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Американский регулятор признал наушники Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом. Решение приняло Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Причиной послужил анонс новых функций на недавней презентации. Гарнитура от Apple теперь может проверить слух и после этого усиливать отдельные звуки, а также заглушать более резкие (например, рёв мотора), чтобы сохранить здоровье.

Согласно заявлению организации, новая версия гарнитуры действительно может усиливать звуки, что будет полезно для людей с лёгким или умеренным нарушениями слуха. Это позволило включить AirPods Pro 2 в перечень безрецептурных ПО для людей с потерей слуха.

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