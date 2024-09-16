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Российская BetBoom Team изменит состав по Dota 2 после The International 2024

Российская BetBoom Team изменит состав по Dota 2 после The International 2024
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Менеджер российской команды BetBoom Team по Dota 2 Лука Lukawa Насуашвили подтвердил, что состав претерпит изменения после неудачи на The International 2024.

Подробностей об изменениях представитель клуба не сообщил.

По поводу нашей команды скажу одно: в прежнем составе вы команду не увидите, это была последняя серия…

Сегодня, 16 сентября, в Сети появились слухи, что BetBoom Team планирует включить в основной состав российских игроков из Tundra Esports — Ивана Pure Москаленко, Романа RAMZES Кушнарёва и Эдгара 9Class Налтакяна. Первые двое заняли третье место на прошедшем «Инте», а последний пропускал ивент из-за проблем с визой.

Другие источники пишут, что BetBoom Team расстанется с керри Егором Nightfall Григоренко, который хочет выступать за новую команду из Европы. Пока официальных анонсов трансферов не было.

BetBoom Team заняла 7–8-е место на The International 2024 по Dota 2.

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