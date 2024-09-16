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Вышел трейлер второго сезона анимационного сериала Castlevania: Nocturne от Netflix

Продолжение аниме по «Кастлвании» от Netflix выйдет в январе 2025 года — тизер
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер продолжения анимационного сериала Castlevania: Nocturne по франшизе культовых видеоигр Konami.

Второй сезон «Ноктюрна» выйдет на Netflix в январе 2025 года. В шоу появится легендарный Алукард, Рихтер Бельмонт вместе со своей группой охотников на вампиров.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал «Кастлвания» по мотивам Castlevania III: Dracula’s Curse 1989 года дебютировал на Netflix семь лет назад — шоу продержалось четыре сезона. В 2023 году сериал вернулся в новом формате — «Кастлвания: Ноктюрн», основой для которого стали две игры из 1990-х (Rondo of Blood и Symphony of the Night).

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