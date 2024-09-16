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В Италии полиция изъяла 12 тыс. консолей с пиратскими играми почти на 50 млн евро

В Италии полиция изъяла 12 тыс. консолей с пиратскими играми почти на 50 млн евро
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Итальянская полиция выявила крупную сеть, которая занималась продажей ретро-консолей и видеоигр к ним. Служители закона конфисковали запрещённые товары на общую сумму более 47,5 млн евро (4,8 млрд рублей).

В результате расследования были изъяты более 12 тыс. устройств, а также 47 млн пиратских копий видеоигр — в том числе известных серий уровня Super Mario Bros. и Street Fighter. Преступники нарушили интеллектуальную собственность ряда известных студий.

Сообщается, что имитации классических приставок Nintendo, Sega и Atari поставлялись из Китая и не соответствовали техническим стандартам Евросоюза.

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