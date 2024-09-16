Аниматорам Pixar пришлось работать по 7 дней в неделю: условия работы над «Головоломкой 2»

10 бывших сотрудников Pixar рассказали о тяжёлых условиях работы над мультфильмом «Головоломка 2», который вышел этим летом и стал самым кассовым анимационным проектом в истории кино.

Из-за неудачных решений руководства и проблем с сюжетом последние месяцы работы над «Головоломкой 2» прошли в большой спешке. По словам собеседников IGN, это был самый большой кризис в истории студии — аниматорам приходилось работать вообще без выходных, по семь дней в неделю.

Поскольку в Pixar нет своего профсоюза, после увольнения многие сотрудники не смогли получить премии. При этом ряд сотрудников хвалят студию за оплату сверхурочных, предоставление отгулов и достойную медицинскую помощь во время кризиса.