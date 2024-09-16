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Джеймс Кэмерон снимет фильм по книге «Призраки Хиросимы» о пережившем ядерный взрыв японце

Джеймс Кэмерон снимет фильм по книге «Призраки Хиросимы» о пережившем ядерный взрыв японце
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Известный режиссёр Джеймс Кэмерон приобрёл права на экранизацию книги «Призраки Хиросимы», а также будет изучать «Последний поезд из Хиросимы», чтобы снять по ним фильм.

Первая книга Чарльза Пеллегрино уже вышла, вторая только готовится к релизу в 2025 году — обе рассказывают о японском городе во время и после ядерного удара в августе 1945 года, опираясь на рассказы очевидцев и судебную археологию.

Кэмерон собирается объединить два произведения в «бескомпромиссный кинотеатральный фильм». Сюжет ленты будет частично основан на настоящей истории японца, который пережил ядерный взрыв в Хиросиме, а затем сел в поезд до Нагасаки, где вскоре прогремел второй ядерный удар.

Создатель «Аватара» и «Титаника» займётся лентой, не связанной с космической франшизой, впервые с 1997 года.

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