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Apple выпустила iOS 18 — с настройкой рабочего стола и продвинутым калькулятором

Apple выпустила iOS 18 — с настройкой рабочего стола и продвинутым калькулятором
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16 сентября компания Apple выпустила iOS 18 — новую версию мобильной операционной системы. Её уже могут загрузить пользователи iPhone XR и новее в настройках смартфона.

Главной особенностью апдейта стала персонализация главного экрана: юзеры впервые могут менять иконки приложений и регулировать размер виджетов, располагая их в любом месте экрана. Аналогичное изменение коснулось и пункта управления, который теперь можно кастомизировать по своему вкусу.

В iOS 18 пользователи также теперь могут скрывать приложения с доступом к ним через FaceID, играть в игры в автоматическом производительном режиме, пользоваться улучшенной программой «Фото» и новым калькулятором, способным решать полноценные примеры.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Apple. Вместе с релизом iOS 18.1 в смартфонах также появятся функции искусственного интеллекта.

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