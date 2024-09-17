«Может ли топ-3 игрок TI обратиться к Valve с просьбой?» Пьюр — в обращении к Valve

Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко из состава Tundra Esports, занявшей третье место на The International 2024 по Dota 2, обратился к компании Valve.

В обращении к разработчикам «Доты» Пьюр указал три вещи, которые он хотел бы изменить в игре:

Топ-3 на TI это не худший результат, парни, и я действительно горжусь своей командой, в конце концов. Но может ли топ-3 игрок TI обратиться к Valve с просьбой? Удалите Immortal-Draft из игры, верните додж-лист, который не работает, и, наконец, разрешите про-игрокам владеть одним смурф-аккаунтом (разбаньте мой, пожалуйста).

Европейская Tundra Esports с Пьюром в качестве капитана заняла третье место на чемпионате The International 2024 по «Доте».