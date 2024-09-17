Бэтмен получит свою звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Голливудская «Аллея славы» — любопытное место. На ней отмечают самых выдающихся людей из различных сфер: от музыки до киноиндустрии. Но есть и исключения в лице культовых персонажей. Одним из таких исключений станет Бэтмен.

Тёмный рыцарь получит собственную звезду на «Аллее славы». Персонажа наградят 26 сентября. С этого дня его личная звезда будет украшать «Аллею славы».

Для всех очевидно, какое большое влияние Бэтмен оказал на поп-культуру. Этот персонаж — один из самых узнаваемых героев в мире наряду с Суперменом и Человеком-пауком. Про Бэтмена выпустили огромное количество комиксов, фильмов, несколько отличных видеоигр и прочее. У людей в голове прочно засел образ бизнесмена Брюса Уэйна, который борется со злом и добивается справедливости.