Чарли Ханнэм сыграет маньяка Эда Гейна в третьей части антологии «Монстр» от Netflix

По данным издания Variety, Netflix нашёл исполнителя главной роли для третьей части своей антологии «Монстр». В ней расскажут про американского серийного убийцу и похитителя трупов Эда Гейна.

Гейн был одержим тем, что выкапывал тела людей из могил, приносил к себе домой и наносил им различные увечья. Всего Гейна обвиняли в доказанном убийстве двух человек, однако подозревали, что у него было больше жертв.

Образ Эда Гейна воплотит актёр Чарли Ханнэм, известный по фильмам «Джентльмены», «Мотылёк», «Хулиганы» и «Дитя человеческое».

Первая часть антологии, посвящённая Джеффри Дамеру, вышла в 2022 году. Вторая часть, «Монстры: История братьев Менендес», выйдет уже 19 сентября и расскажет про братьев, убивших своих родителей ради наследства.