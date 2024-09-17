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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 13
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Съёмки третьего сезона сериала «Эйфория» всё ещё запланированы на январь 2025 года

Съёмки третьего сезона сериала «Эйфория» всё ещё запланированы на январь 2025 года
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Недавно глава HBO Кейси Блойс подтвердил, что съёмочный процесс третьего сезона сериала «Эйфория» по-прежнему запланирован на январь 2025 года. Впервые об этом стало известно в июле.

Создателем шоу выступил Сэм Левинсон, который сам с нетерпением хочет показать поклонникам новый сезон с полюбившимися героями.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу, Джейкоб Элорди и другие актёры.

Третий сезон изначально был запланирован к выходу в 2025 году, но потом планы изменились. Ждать премьеру раньше 2026 года точно не стоит.

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