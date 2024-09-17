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Четвёртый сезон сериала «Медведь» выпустят летом 2025 года

Четвёртый сезон сериала «Медведь» выпустят летом 2025 года
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«Медведь» — одно из самых популярных шоу телеканала FX, которое с каждым сезоном становится всё популярнее и популярнее. Летом вышел третий сезон проекта, а в 2025 году, по данным Deadline, ожидается четвёртый сезон.

Его якобы выпустят следующим летом, как и третий сезон в этом году. Информации о начале съёмок пока что не появлялось.

«Медведь» рассказывает историю небольшого заведения The Beef, которое достаётся шеф-повару Кармену Берзатто от его покойного брата. Карми (так называют главного героя) вместе с командой пытается превратить свою забегаловку в элитный ресторан и справиться с различными проблемами.

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