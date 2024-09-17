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В фильме про игрока в пинг-понг с Тимоти Шаламе появится рэпер Tyler, the Creator

В фильме про игрока в пинг-понг с Тимоти Шаламе появится рэпер Tyler, the Creator
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По данным издания IndieWire, рэпер Тайлер Tyler, the Creator Грегори дебютирует в кино с лентой Marty Supreme. У музыканта будет второстепенная роль.

Тимоти Шаламе сыграет в ленте Marty Supreme главную роль. Звезда «Дюны» и «Вонки» исполнит роль успешного игрока в пинг-понг, а режиссёром выступит Джош Сэфди, работавший над триллером «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером от Netflix.

Сюжет ленты держится в секрете, однако она расскажет о крайне успешном игроке в пинг-понг, завоевавшем множество трофеев. Фильм будет вдохновлён жизнью Марти Рейсмана, который выиграл больше 20 важнейших наград в своём виде спорта.

Тимоти Шаламе не только сыграет главную роль, но и спродюсирует ленту. Даты выхода у неё пока нет.

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