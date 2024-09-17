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«Дети писались»: Константин Хабенский — об одной из своих первых ролей

«Дети писались»: Константин Хабенский — об одной из своих первых ролей
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В эфире шоу «Актёрская студия» Вадима Верника народный артист России Константин Хабенский рассказал о своей первой роли, которую он сыграл.

По словам Хабенского, в начале карьеры, не потянув финансово поступление в московские вузы, он играл в любительском театре «Суббота» в Санкт-Петербурге. Одна из его первых ролей — образ Бабы Яги, от которого, по словам Хабенского, «дети визжали и писались».

Очень страшная Баба Яга. Поэтому когда я приближался к первым рядам, дети от страха визжали и писались. Это уже потом я понял, что так и должно быть, всё правильно.

Тогда Хабенский решил, что его амплуа в театре — «комическая старуха», потому что «она может позволить себе всё».

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