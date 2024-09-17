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Сериал по «Гарри Поттеру» могут выпустить лишь в конце 2026-го или 2027-го

Сериал по «Гарри Поттеру» могут выпустить лишь в конце 2026-го или 2027-го
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В недавнем интервью генеральный директор HBO Кейси Блойс рассказал, что сериал по «Гарри Поттеру» вряд ли выйдет до конца 2026-го или даже до конца 2027-го.

Блойс не раскрыл деталей шоу, но отметил, что над проектом ведётся активная работа со стороны как сценаристов, так и режиссёра. Напомним, постановщиком сериала выступит Марк Майлод.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Авторы заявили, что шоу будет основано на книгах Джоан Роулинг — создатели постараются перенести в сериал каждую мелкую деталь, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

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