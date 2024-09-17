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Мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин» от Netflix выйдет 11 февраля — СМИ

Мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин» от Netflix выйдет 11 февраля — СМИ
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Издание Redanian Intelligence поделилось новой информацией о «Ведьмаке: Сирены глубин» — мультфильме по вселенной Анджея Сапковского. Проект якобы выйдет уже 11 февраля 2025 года, спустя полтора года после анонса.

Изначально новый проект по «Ведьмаку» должен был выйти до конца 2024 года, однако мультсериал могли отложить на более поздний срок. Продолжительность ленты составит примерно 90 минут, а главных героев озвучат Даг Кокл (голос Геральта из игр CD Projekt), Аня Чалотра (Йеннифэр из сериала «Ведьмак») и Джои Бэти (Лютик из сериала «Ведьмак»).

Сюжет «Ведьмака: Сирены глубин» будет основан на рассказе «Немного жертвенности» из «Меча Предназначения» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.

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