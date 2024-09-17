Переработки и увольнения: СМИ рассказали о создании мультфильма «Головоломка 2»

Издание IGN опубликовало материал, посвящённый проблемному созданию мультфильма «Головоломка 2». Самый кассовый анимационный проект в истории понравился критикам и зрителям, однако производство ленты велось вовсе не так гладко, как это кажется со стороны.

Так, создание «Головоломки 2» сопровождалось постоянными переработками (кранчами) — многие аниматоры студии Pixar работали семь дней в неделю, чтобы успеть в установленные сроки. Ещё хуже ситуация стала после того, как материнская компания Disney уволила 175 сотрудников из команды, что негативно сказалось на моральном духе коллектива и добавило ему лишней работы.

Более того, руководство Pixar пыталось уменьшить негативный эффект от увольнений и позволяло сокращённым сотрудникам забрать свои личные вещи и сдать рабочие материалы только после окончания рабочего дня, чтобы не создавать неловких ситуаций. В студии планировались и другие сокращения, если «Головоломка 2» не окажется хитом — в Disney надеялись по крайней мере на $ 1 млрд сборов.

Как отмечают бывшие сотрудники Pixar, сверхурочная работа и не лучшие условия труда наверняка сохранятся и для будущих проектов студии. Дело в том, что сценарий полнометражных лент часто меняют во время финальных стадий производства, из-за чего сотрудникам приходится в срочном порядке переделывать материал к дедлайну.