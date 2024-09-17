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Вышел трейлер «Эль Русо» — первого российского сериала, снятого в Аргентине

Вышел трейлер «Эль Русо» — первого российского сериала, снятого в Аргентине
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Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер приключенческого сериала «Эль Русо». Премьера первого российского сериала, снятого в Аргентине, состоится 3 октября — все серии выйдут в один день.

Видео доступно во VK-группе PREMIER онлайн-кинотеатр. Права на видео принадлежат Premier.

Сериал «Эль Русо» расскажет неожиданную историю любви девушки Марьи из поселения русских старообрядцев и полицейского-эмигранта в Аргентине Павла, который вынужден прятаться в её общине, чтобы спастись от бандитов.

Главные роли в шоу исполнили Светлана Иванова («Легенда №17») и Семён Серзин («Лермонтов»), а режиссёром выступил Сергей Мокрицкий («Первый Оскар»).

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