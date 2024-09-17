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В GTA Online добавили новый античит в честь 11-летия игры

В GTA Online добавили новый античит в честь 11-летия игры
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Портал Steam DataBase обратил внимание на изменения в файлах Grand Theft Auto 5. Студия Rockstar Games добавила в игру BattlEye Anti-Cheat — популярный античит, использующийся в Destiny 2, Mount & Blade 2: Bannerlord, серии Arma и других сетевых проектах.

Интересно, что новый античит добавили в игру ровно на 11-летие проекта: GTA 5 вышла 17 сентября 2013 года, а спустя две недели запустилась и GTA Online. Ранее игра использовала собственное античит-решение, однако спустя много лет решила перейти на стороннюю программу для защиты от нечестных игроков.

С чем связано неожиданное решение разработчиков, неизвестно. Ранее BattlEye Anti-Cheat использовался в том числе в популярнейшей Fortnite, однако позже Epic Games перешла на более продвинутый Easy Anti-Cheat.

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