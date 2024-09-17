Геймеров на ПК просят не заигрывать с модами в Final Fantasy 16

Совсем скоро Final Fantasy 16 доберётся до ПК, после чего игра наверняка станет очень популярной среди создателей модов. Продюсер ролевого экшена Наоки Ёсида дал небольшое интервью изданию PC Gamer, в котором он обратился к игрокам и попросил их не распространять и не загружать модификации, способные кого-то оскорбить.

О каких модификациях упоминает разработчик, неизвестно.

Хочу лишь сказать, что нам точно не хочется оскорбить кого-то или сказать что-то неприличное. Поэтому, пожалуйста, не делайте и не устанавливайте подобные моды на Final Fantasy 16.

Final Fantasy 16 выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store вечером 17 сентября — спустя чуть больше года после релиза на PS5. Игра получила награду на церемонии The Game Awards 2023 за лучший саундтрек, а также номинации как лучшая RPG, за повествование и актёрскую игру.