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Геймеров на ПК просят не заигрывать с модами в Final Fantasy 16

Геймеров на ПК просят не заигрывать с модами в Final Fantasy 16
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Совсем скоро Final Fantasy 16 доберётся до ПК, после чего игра наверняка станет очень популярной среди создателей модов. Продюсер ролевого экшена Наоки Ёсида дал небольшое интервью изданию PC Gamer, в котором он обратился к игрокам и попросил их не распространять и не загружать модификации, способные кого-то оскорбить.

О каких модификациях упоминает разработчик, неизвестно.

Хочу лишь сказать, что нам точно не хочется оскорбить кого-то или сказать что-то неприличное. Поэтому, пожалуйста, не делайте и не устанавливайте подобные моды на Final Fantasy 16.

Final Fantasy 16 выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store вечером 17 сентября — спустя чуть больше года после релиза на PS5. Игра получила награду на церемонии The Game Awards 2023 за лучший саундтрек, а также номинации как лучшая RPG, за повествование и актёрскую игру.

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