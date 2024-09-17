Когда откроют доступ к EA Sports FC 25 для издания Ultimate и сервиса EA Play

Уже совсем скоро состоится релиз EA Sports FC 25 — нового футбольного симулятора от Electronic Arts. По традиции доступ к игре можно получить на неделю раньше, если приобрести максимальное издание или быть подписчиком EA Play.

Ранний доступ EA Sports FC 25 стартует 20 сентября на ПК и консолях. Доступ к нему получают:

Покупатели Ultimate-издания игры . В него также входят дополнительные бонусы, включая 4600 FC Points для режима Ultimate Team, а также улучшенные награды в режиме Rush.

. В него также входят дополнительные бонусы, включая 4600 FC Points для режима Ultimate Team, а также улучшенные награды в режиме Rush. Подписчики сервиса EA Play. Здесь всё относительно просто: подписчики базовой EA Play могут играть 10 часов, а в более продвинутой версии EA Play Pro доступна полная версия футсима без каких-либо ограничений.

Полноценный релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК и консолях.