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Как начать играть в EA Sports FC 25 раньше всех — 20 сентября

Когда откроют доступ к EA Sports FC 25 для издания Ultimate и сервиса EA Play
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Уже совсем скоро состоится релиз EA Sports FC 25 — нового футбольного симулятора от Electronic Arts. По традиции доступ к игре можно получить на неделю раньше, если приобрести максимальное издание или быть подписчиком EA Play.

Ранний доступ EA Sports FC 25 стартует 20 сентября на ПК и консолях. Доступ к нему получают:

  • Покупатели Ultimate-издания игры. В него также входят дополнительные бонусы, включая 4600 FC Points для режима Ultimate Team, а также улучшенные награды в режиме Rush.
  • Подписчики сервиса EA Play. Здесь всё относительно просто: подписчики базовой EA Play могут играть 10 часов, а в более продвинутой версии EA Play Pro доступна полная версия футсима без каких-либо ограничений.

Полноценный релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК и консолях.

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