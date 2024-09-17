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ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 13
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Появилась первая распаковка iPhone 16 Pro

Появилась первая распаковка iPhone 16 Pro
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Известный инсайдер под ником Majin Bu опубликовал первое видео с распаковкой iPhone 16 Pro. В коротком ролике можно оценить дизайн будущего гаджета вместе с его коробкой, в которую теперь вкладывают лишь провод Type-C для зарядки и само устройство.

В ролике также можно увидеть и оценить новую кнопку «Камера» вживую. Она работает через сенсор Haptic и имеет несколько задач для работы. Сильным нажатием можно снимать фото, а лёгким нажатием — открывать настройки камеры (одно нажатие — зум, два нажатия — другие опции для фото). Кроме того, плавным свайпом можно регулировать зум и переключать сенсоры.

Линейка смартфонов iPhone 16 поступит в продажу уже 20 сентября. Гаджет также доберётся и до России с помощью параллельного импорта.

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