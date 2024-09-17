Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 13
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 лишился игрока

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 лишился игрока
Комментарии

Индонезийский игрок третьей позиции Саифул Fbz Ильхам покинул ростер Nigma Galaxy по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Как сообщается в анонсе, киберспортсмен из Индонезии больше не является частью ближневосточного состава. Кто займёт третью позиции в коллективе теперь, пока неизвестно.

Состав Nigma Galaxy по «Доте» на данный момент:

  • Амер Miracle- аль-Баркави;
  • Саид SumaiL Самаил Хассан;
  • Марун GH Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми.

Fbz присоединился к ростеру Nigma Galaxy 22 января 2024 года. За девять месяцев нахождения в команде Куроки индонезиец выступил лишь на двух LAN-турнирах — на Elite League коллектив занял 20-22-е место, а в рамках Clavision: Snow Ruyi ростер дошёл до топ-3.

Материалы по теме
«Там будет вообще жесть, конечно»: RAMZES666 — о перестановках на про-сцене Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android