Состав Nigma Galaxy по Dota 2 лишился игрока

Индонезийский игрок третьей позиции Саифул Fbz Ильхам покинул ростер Nigma Galaxy по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Как сообщается в анонсе, киберспортсмен из Индонезии больше не является частью ближневосточного состава. Кто займёт третью позиции в коллективе теперь, пока неизвестно.

Состав Nigma Galaxy по «Доте» на данный момент:

Амер Miracle- аль-Баркави;

Саид SumaiL Самаил Хассан;

Марун GH Мерхей;

Куро KuroKy Салехи Тахасоми.

Fbz присоединился к ростеру Nigma Galaxy 22 января 2024 года. За девять месяцев нахождения в команде Куроки индонезиец выступил лишь на двух LAN-турнирах — на Elite League коллектив занял 20-22-е место, а в рамках Clavision: Snow Ruyi ростер дошёл до топ-3.