Депутат Госдумы рассказал, что со временем Google и Android перестанут работать в России

Зампред по инфополитике Государственной Думы РФ Антон Горелкин вновь обратил внимание на проблемы с оборудованием Google, которое стало одним из причин замедления работы YouTube.

Горелкин отметил, что серверы действительно нуждаются в обновлении, но из-за ухода Google из России этого не произойдёт.

Большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении. Но это невозможно, ведь формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами.

Депутат подчеркнул, что проблема очень серьёзная — со временем это отразится не только на YouTube, но и на других сервисах Google.

Рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов.