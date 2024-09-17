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Российская Virtus.pro покинула ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

Российская Virtus.pro покинула ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
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Российский состав Virtus.pro завершил своё выступление в рамках топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В первом раунде плей-офф «Медведи» встретились с европейской HEROIC, за которую выступает россиянин Абдул degster Гасанов. Российская команда уступила оппоненту со счётом 0:2, проиграв на таких картах, как Ancient и Duts 2.

CS 2. ESL Pro League — Season 20 . Раунд 16-ти
17 сентября 2024, вторник. 14:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
0 : 2
HEROIC

В итоге VP покинула соревнование, остановившись на 13-16-м месте и заработав $ 17,5 тыс. Что касается HEROIC, коллектив Дегстера прошёл в следующий раунд, где будет противостоять бразильской MIBR.

Чемпионат EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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