Российская Virtus.pro покинула ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

Российский состав Virtus.pro завершил своё выступление в рамках топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

В первом раунде плей-офф «Медведи» встретились с европейской HEROIC, за которую выступает россиянин Абдул degster Гасанов. Российская команда уступила оппоненту со счётом 0:2, проиграв на таких картах, как Ancient и Duts 2.

В итоге VP покинула соревнование, остановившись на 13-16-м месте и заработав $ 17,5 тыс. Что касается HEROIC, коллектив Дегстера прошёл в следующий раунд, где будет противостоять бразильской MIBR.

Чемпионат EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.