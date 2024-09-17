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В России введут позитивную маркировку видеоигр — проект стартует в 2025 году

Министерство экономического развития России одобрило проект добровольной позитивной маркировки видеоигр, который начнёт работать с 2025 года.

Авторы проекта из Организации развития видеоигровой индустрии считают, что это поможет устранить негативную репутацию игр у широкой аудитории. Так, уже определены три знака, которые будут присваиваться на первом этапе:

«сделано в России»;

«содержит обучающие материалы»;

«киберспортивная дисциплина».

Инициатива должна стимулировать создавать контент, полезный для граждан, а также повысить уровень поддержки отечественных авторов и студий.

Среди первых игр со знаком «сделано в России» представлены гоночная игра CarX Street и её онлайн-версия про дрифт, браузерка «Магический мир», образовательная игра «Бессмертная симфония» о блокаде Ленинграда и тактический онлайн-шутер «Калибр».